Губернатор Свердловской области провёл первую рабочую встречу с новым главой минздрава

Они обсудили меры профилактики коронавирусной инфекции, вакцинацию от гриппа и ОРВИ, а также интеграцию систем здравоохранения. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл первую рабочую встречу с новым главой регионального минздрава Андреем Карловым. Они обсудили меры профилактики коронавирусной инфекции, вакцинацию от гриппа и ОРВИ, а также интеграцию систем здравоохранения.

"Сегодня необходимо продолжать усиленную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и лечению COVID-19. Кроме того, у нас определены задачи по модернизации и развитию нашего здравоохранения, первичной медицинской помощи, по продолжению совершенствования высокотехнологичной помощи, повышению её доступности", - заявил губернатор.

Помимо этого Евгений Куйвашев обратил внимание Андрея Карлова на важность проведения эффективной интеграции цифровых систем здравоохранения Свердловской области и Екатеринбурга, которые, согласно указу губернатора, будут объединены в одну. Глава региона подчеркнул, что процесс должен осуществляться плавно, без потери медицинских кадров. По его словам, результатом объединения систем станет улучшение качества здравоохранения региона.

Далее речь зашла о прививочной кампании от гриппа и ОРВИ. Андрей Карлов заявил, что вакцинация уральцев уже началась.

"Мы уже сформировали бригады, в состав которых вошли в том числе и волонтёры-медики, и активно приступили к иммунизации жителей Свердловской области", — сообщил министр здравоохранения региона.

Ранее "Областная газета" писала о поступлении в Екатеринбург первой партии вакцины от гриппа, объём которой составил 426 тыс. доз. Всего к середине сентября в Свердловскую область должно быть поставлено 2,6 млн доз.

Также напомним, что Андрей Карлов был назначен новым министром здравоохранения Свердловской области в конце июля. Ранее он занимал должность главврача детской больницы №9 Екатеринбурга. Бывший глава свердловского минздрава Андрей Цветков стал советником губернатора.

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