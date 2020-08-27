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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 августа 2020, 15:34

Расширен список свердловчан, находящихся в приоритете на тестирование на коронавирус

тест на коронавирус

В обновлённый перечень добавлены лица, направляемые на госпитализацию. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения Свердловской области расширило список граждан, которых должны тестировать на наличие коронавируса в приоритетном порядке. В обновлённый перечень добавлены лица, направляемые на госпитализацию.

Как следует из приказа, вносящего изменения в порядок организации лабораторной диагностики COVID-19 в Свердловской области, тестирование лиц, которым предстоит госпитализация, должно проводиться за семь дней до неё. При наличии медицинских показаний в день поступления пациента в больницу анализ у него будет взят ещё раз. При повторном тестировании допускается использование экспресс-тестов.

Добавим, что свердловчане, направляемые на госпитализацию, включены в приоритет второго уровня. Также к нему по-прежнему относятся:

  • лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с респираторными симптомами;
  • сотрудники медорганизаций с риском инфицирования на работе (тестирование проводятся раз в неделю).

К приоритету первого уровня относятся:

  • граждане, прибывшие в Россию с симптомами инфекционного заболевания (или почувствовавшие симптомы, находясь под медицинским наблюдением);
  • лица, контактировавшие с больными коронавирусом, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19, в ходе меднаблюдения и при отсутствии клинических проявлений на 8-10 день наблюдения со дня контакта;
  • пациенты с внебольничной пневмонией;
  • работники медицинских организаций с риском инфицирования при профессиональной деятельности и при появлении симптомов, не исключающих коронавирус.

Полный текст документа публикуем ниже. Также он размещён на сайте регионального минздрава.

Фото: документ
Фото: документ

Напомним, в начале июня Министерство здравоохранения России изменило порядок оказания плановой медпомощи в условиях пандемии. Новые правила как раз установили, что тесты на коронавирус пациентам должны делать не ранее чем за семь дней до плановой госпитализации. При поступлении в медучреждение больных должны осматривать терапевты. Также у пациентов необходимо измерять температуру и пульс, а при наличии показаний — проводить рентгенографию, компьютерную томографию лёгких и ещё один тест на COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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