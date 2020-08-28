Екатеринбург, Нижний Тагил и Краснотурьинск стали лидерами по числу выявленных за сутки больных COVID-19

Свердловские санврачи представили обновлённую карту распространения коронавируса. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Свердловские санврачи представили обновлённую карту распространения коронавируса. За последние сутки больше всего больных добавилось в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Краснотурьинске.

Как писала «Областная газета», накануне на Среднем Урале выявили 119 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего новых инфицированных — 68 человек — зарегистрировали в Екатеринбурге.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, количество пациентов с коронавирусом в Нижнем Тагиле за сутки увеличилось на 11, в Краснотурьинске — на семь. По шесть больных обнаружили в Первоуральске и Серове, четыре — в Каменске-Уральском. В остальных муниципалитетах, фигурировавших во вчерашней сводке по заболевшим, количество новых случаев увеличилось на 1-3.

Полный список городов с числом обнаруженных там больных публикуем ниже.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловская области

Добавим, общее число подхвативших инфекцию граждан в Свердловской области достигло 24 839 человек.