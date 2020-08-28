В Краснотурьинском медучреждении, где нарушались эпидтребования, 33 человека заразились COVID-19

В Краснотурьинском психоневрологическом интернате 33 человека заразились коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Краснотурьинском психоневрологическом интернате 33 человека заразились коронавирусом. Причиной распространения инфекции среди пациентов и сотрудников медучреждения стали нарушения санитарно-противоэпидемических требований.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в интернате были переуплотнены палаты, лица, имевшие симптомы вирусного заболевания, не изолировались своевременно, а сотрудники не носили маски. Кроме того, в учреждении нарушался режим дезинфекции помещений.

В настоящее время все заболевшие госпитализированы. Санврачи проводят эпидемиологическое расследование. Они уже установили круг лиц, контактировавших с заболевшими, провели осмотр этих граждан, сделали им тест на наличие COVID-19, назначили противовирусную терапию. В учреждении проведена дезинфекция.

Отмечается, что ситуация дважды была рассмотрена оперативным штабом Краснотурьинского городского округа. Предписания о принятии дополнительных мер выданы в адрес министерства социальной политики региона и ГАУ «Краснотурьинский ПНИ». По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия в отношении юридического и должностных лиц.

В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса «Областной газете» рассказали, что не располагают подробными данными о ситуации в Краснотурьинском ПНИ. «В учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Количество [заражённых — прим. редакции] уточняется, не все результаты готовы», - прокомментировали в оперштабе.

Напомним, ранее «Облгазета» рассказывала о похожем случае, произошедшем недавно в свердловском приюте (посёлок Восточный Сосьвинского ГО). Там из-за грубых санитарных нарушений коронавирусом заразились сотрудники и воспитанники.