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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 августа 2020, 12:45

В России за сутки выявлено 4 829 заболевших коронавирусом

коронавирус

В России за сутки выявлено 4 829 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявлено 4 829 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 за время пандемии составило 980 405.

По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных за последние 24 часа выявлено в Москве – 654 человека. На втором месте по числу пациентов с COVID-19 находится Санкт-Петербург – 187. Свердловская область на седьмом месте – 121 заражённый.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что за сутки из больниц было выписано 5 905 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 798 466 человек.

Также зафиксировано ещё 110 летальных случаев. За весь период скончалось 16 914 инфицированных.

Напомним, накануне коронавирус диагностировали ещё у 4 711 россиян.

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Областная газета Свердловской области

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