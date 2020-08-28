На Среднем Урале жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

За последние сутки шесть жителей Свердловской области стали жертвами новой коронавирусной инфекции. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 441.
Данную информацию подтверждают региональный и федеральный оперативные штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Свердловская область вместе с Ростовской и Кемеровской областями оказалась на четвёртом месте по числу погибших за сутки. На первом месте Москва, где зафиксировано 10 умерших, на втором – Санкт-Петербург с девятью случаями, а на третьем – Красноярский край с восемью.
Добавим, в России за минувшие сутки зафиксировано ещё 110 летальных случаев. За весь период скончались 16 914 инфицированных.
Напомним, накануне сообщало о трёх летальных исходах на Среднем Урале.
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Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале