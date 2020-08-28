Екатеринбург получил 30 новых машин скорой помощи

Екатеринбургу передали 30 новых машин скорой помощи. Фото: скриншот поста Евгения Куйвашева в Instagram.

Сегодня Екатеринбургу передали 30 новых машин скорой помощи. На их покупку было потрачено 134 млн рублей.

Автомобили на базе Ford Transit были приобретены на средства Фонда святой Екатерины.

«Мы особенно остро почувствовали нехватку автомобилей во время пандемии, и я благодарен, что в нашем городе есть неравнодушные бизнесмены, которые решили сделать Екатеринбургу такой подарок», - написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, добавив, что в покупку автомобилей вложились генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», новые скорые, о которых идёт речь, начали прибывать в Екатеринбург в конце июля — начале августа.

Добавим, на этой неделе стало известно о том, что в уральской столице число вызовов скорой помощи к пациентам с коронавирусом снизилось на 60% по сравнению с пиковой нагрузкой. В связи с этим бригады начали постепенно переходить в штатный режим работы.

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