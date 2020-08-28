В сентябре на Среднем Урале продолжится профилактика коронавируса «Гриппфероном»

Медикаментозная профилактика COVID-19 стартовала в регионе в августе. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в сентябре продолжится медикаментозная профилактика COVID-19. Для этих целей планируют использовать «Гриппферон».

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, в начале осени лекарственные препараты будут получать контактные лица первого порядка. Препарат был закуплен на средства областного бюджета. Отмечается, что эта работа будет организована по поручению главы региона Евгения Куйвашева.

Напомним, как сообщала «Областная газета», медикаментозная профилактика COVID-19 стартовала в регионе в августе. Соответствующий приказ опубликовало министерство здравоохранения Свердловской области. В документе шла речь о постконтактной профилактике (для лиц, которые единожды контактировали с инфицированными) и профилактике COVID-19 у здоровых лиц и лиц из группы риска (старше 60 или с сопутствующими хроническими заболеваниями).

Ранее 13 августа на Средний Урал прибыла первая партия лекарств для профилактики коронавирусной инфекции. В медицинские учреждения региона поступило порядка 3 тыс. упаковок с препаратами. В числе закупленных средств значились «Гриппферон» и «Триазавирин».

По данным минздрава Свердловской области и Роспотребнадзора, препарат «Гриппферон» показал свою эффективность.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области подтверждён ещё121 случай новой коронавирусной инфекции. Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 за время пандемии составило в регионе 24 960.