С начала пандемии коронавирусом заразились более 25 тысяч свердловчан

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 116 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии превысило 25 тысяч человек.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Екатеринбурге за последние 24 часа выявили 49 носителей инфекции.

Случаи заболевания также подтверждены среди жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска и Талицкого городского округа.

Общее число подтверждённых диагнозов COVID-19 на Среднем Урале за время пандемии составило 25 076.

90 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. 86 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 45 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 180 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние сутки из больниц региона выписано 55 свердловчан. За всё время пандемии от COVID-19 излечились 19 856 жителей области.

Также за сутки зарегистрировано семь случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 448.

За прошлые сутки сообщалось о 121 заболевшем. С картой распространения COVID-19 на Среднем Урале можно ознакомится здесь.

Добавим, что накануне вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений, действующих в связи с коронавирусом. Глава региона подписал указ, согласно которому на Среднем Урале возобновляют работу с полной загрузкой муниципальные детские сады, а с 9 сентября - кинотеатры и концертные залы.