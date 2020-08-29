Скончались ещё семеро свердловчан с диагнозом COVID-19

Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло в регионе 448. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области скончались семь человек с диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло в регионе 448.

Информацию о семи смертях за сутки подтверждают региональный и федеральный оперативные штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 448», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Фото: Оперативный штаб

Накануне сообщалось о шести свердловчанах, ставших жертвами COVID-19. В России за минувшие стуки подтверждено 111 летальных исходов.