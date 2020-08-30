В Нижнем Тагиле число заболевших превысило 1,5 тысячи: карта распространения COVID-19 на Урале

В Нижнем Тагиле число заболевших с начала пандемии превысило 1,5 тысячи человек. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту распространению коронавирусной инфекции на Среднем Урале. В Нижнем Тагиле число заболевших с начала пандемии превысило 1,5 тысячи человек.

Обновлённая карта по состоянию на вечер 29 августа приведена на сайте ведомства. В Екатеринбурге число заболевших достигло 15 403 человек, в Нижнем Тагиле выявлено 1517 носителей инфекции, в Первоуральске - 672, а в Верхнеё Пышме - 613. В Берёзовском подтверждено 457 диагнозов. Более 400 заражённых обнаружено в Ревде (415). Ещё в ряде муниципалитетов выявлено более 300 случаев COVID-19.

Меньше всего случаев заражения по-прежнему зафиксировано в отдалённых населённых пунктах: в Пелыме опасную инфекцию подхватил один человек, в Гарях – двое, а в пгт Малышева – шестеро. Ни одного случая заболевания не зарегистрировано в окрестностях Таборов – эта территория единственная отмечена на карте белым цветом.

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 116 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие выявлены в Екатеринбурге (+49), а также среди жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуральска, Красноуфимска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Североуральска и Талицкого городского округа

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии превысило 25 тысяч человек.

В минувшую пятницу губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ряд ограничений, действующих в связи с коронавирусом. Глава региона подписал указ, согласно которому на Среднем Урале возобновляют работу с полной загрузкой муниципальные детские сады, а с 9 сентября - кинотеатры и концертные залы.