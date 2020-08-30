В России четвёртый день подряд растёт суточная заболеваемость коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 4 980 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на 39 человек больше, чем днём ранее. Суточная заболеваемость растёт четвёртый день подряд.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые заболевшие выявлены в 83 регионах. Больше всего случаев - в Москве (695) и Санкт-Петербурге (186). Свердловская область расположилась на седьмой строчке - 120 заболевших за сутки. В общей сложности с сначала пандемии коронавирусом заразились 990 326 россиян.
За последние сутки в России из больниц выписались 2 599 человек, победивших болезнь. Общее количество выздоровевших россиян с начала пандемии - 806 982 человек.
Также за сутки в России скончались 68 пациентов с COVID-19. За весь период жертвами коронавируса стали 17 093 россиянина.
Напомним, накануне сообщалось о 4941 заболевшем, днём ранее коронавирус диагностировали у 4 829 россиян, а 27 августа стало известно о 4 711 случаях заражения.
Добавим, что поданным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 36,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 340 тыс. таких тестов. Под медицинским наблюдением остаются 211 578 человек.
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