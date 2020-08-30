Число заболевших COVID-19 в мире превысило 25 миллионов человек

Болезнь унесла жизни более 842 тысяч человек. Фото: Университет Джонса Хопкинса,

С начала пандемии COVID-19 заразились 25 миллионов человек во всём мире. Болезнь унесла жизни более 842 тысяч человек.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 августа в мире выявлено 25 015 362 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в США - почти 6 млн человек (5 961 582). Далее следуют Бразилия (3 846 153) и Индия (3 542 733). Россия занимает четвёртую строчку. Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 4 980 случаев заражения. Общее количество заболевших россиян - 990 326. Суточная заболеваемость растёт четвёртый день подряд. В пятёрку стран по числу выявленных случаев COVID-19 также попала Перу (639 435). Далее следуют ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания и Чили.

За время пандемии в мире скончались 842 778 человек с подтверждённым диагнозом. Больше всего летальных исходов зафиксировано в США (182 779 смертей), Бразилия (120 262), Мексика (63 819) и Индия (63 498). В России скончались 17 093 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии от коронавируса излечились 16 415 252 человек. Лидерами по этому показателю стали Бразилия (3 202 185 излечившихся), Индия (2 713 933), США (2 140 614). В России болезнь победили 806 982 человека. Это четвёртый показатель в мире.

Добавим, что накануне в Берлине прошла крупная акция противников эпидемиологических мер, введённых из-за пандемии коронавируса. На демонстрацию вышли более 38 тысяч человек.