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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2020, 12:33

В Свердловской области за сутки выявлено 119 случаев коронавируса

коронавирус в Свердловской области

В Свердловской области за сутки выявлено 119 случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 119 случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 25  315.

По данным регионального оперштаба, инфицированные выявлены в Екатеринбурге (+60), Верхнее Пышме, Волчанске, Богдановиче, Первоуральске, Ревде, Каменске-Уральском, Ирбите, Нижнем Тагиле и других свердловских муниципалитетах.

Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 289 – средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа из больниц было выписано 58 человека. Общее число выздоровевших достигло 19 969.

Также за сутки зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 450.

Добавим, сутками ранее стало известно о том, что вирус подхватили ещё 120 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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