COVID-19 подхватили ещё 4 993 россиянина

За последние сутки в 83 регионах России коронавирусом заболели 4 993 человека. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 995 319 россиян.
В России пятый день подряд растёт суточная заболеваемость коронавирусом. В предыдущие сутки на территории страны было выявлено 4 980 заболевших.
По данным федерального оперштаба, на первом месте по количеству подтверждённых за последние сутки диагнозов находится Москва (688). Средний Урал оказался на восьмой строчке со 119 инфицированными.
За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлению выписано 2 405 человек. За весь период вирус победили 809 387 россиян.
Также за сутки подтверждено 83 летальных случая пациентов с коронавирусом, за всё время – 17 176.
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