COVID-19 подхватили ещё 4 993 россиянина

За последние сутки в 83 регионах России коронавирусом заболели 4 993 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в 83 регионах России коронавирусом заболели 4 993 человека. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 995 319 россиян.

В России пятый день подряд растёт суточная заболеваемость коронавирусом. В предыдущие сутки на территории страны было выявлено 4 980 заболевших.

По данным федерального оперштаба, на первом месте по количеству подтверждённых за последние сутки диагнозов находится Москва (688). Средний Урал оказался на восьмой строчке со 119 инфицированными.

Фото: стопкоронавирус.рф

За прошедшие 24 часа из больниц по выздоровлению выписано 2 405 человек. За весь период вирус победили 809 387 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Также за сутки подтверждено 83 летальных случая пациентов с коронавирусом, за всё время – 17 176.