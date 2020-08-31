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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2020, 12:52

С начала пандемии от коронавируса скончались 450 свердловчан

коронавирус

С начала пандемии от коронавируса скончались 450 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.

За предыдущие сутки в Свердловской области от коронавирусной инфекции умерли два пациента. Общее число летальных исходов от COVID-19 выросло до 450.

Данную информацию подтверждают региональный и федеральный оперативные штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Свердловская область оказалась на 11-м месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Тверская, Тульская, Саратовская, Московская и Томская области, а также Республика Дагестан, Пермский и Алтайский края и Республика Саха (Якутия).

На первом месте Москва, где зафиксировано 12 умерших, на втором – Ульяновская область с восемью случаями, а на третьем – Красноярский край и Омская область с семью.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Добавим, в предыдущие сутки на среднем Урале не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с COVID-19.

Напомним, первым умершим от коронавируса в регионе стал 54-летний житель Красноуфимска. Его смерть была задокументирована 17 апреля.

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Областная газета Свердловской области

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