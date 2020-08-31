В 9 свердловских муниципалитетах показатель заболеваемости пневмониями превышен в 2 раза

Информацию по заболеваемости пневмониями обнародовал региональный Роспотребнадзор. Фото: Александр Исаков

За последнюю неделю лета предварительный диагноз "пневмония" поставлен 822 раза в Свердловской области. Названы муниципалитеты, где показатель заболеваемости превышен в 2 раза и более.

Речь идёт о Нижнем Тагиле, Североуральске, Полевском, Красностурьинске, Волчанске, Рефтинском, Староуткинске, Таборинском МР и ЗАТО Свободный.

Информацию по заболеваемости пневмониями обнародовал региональный Роспотребнадзор. При этом не упоминается, связаны ли 822 выявленных случая с коронавирусом.

По данным ведомства, показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составляет 19,7 на 100 тыс. населения. Это на 7% ниже уровня прошлой недели. 97% заразившихся - взрослые. Госпитализировано 84% заболевших, доля среднетяжелых форм пневмонии – 85% в структуре заболеваемости.

Добавим, что с 24 по 30 августа ОРВИ подхватили 13,6 тысячи свердловчан. Это на 2% выше уровня предыдущей недели, эпидпорог превышен на 3%.