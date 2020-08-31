В чём причина пробелов в тестировании и статистике коронавируса?

Многие свердловчане не жалеют денег и идут сдавать тест на коронавирус в частную клинику, но только не всегда анализ может оказаться достоверным. Фото: Галина Соловьева

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 25 315 заразвишихся коронавирусом. Около 20 тысяч из них уже выздоровели, но остаётся ещё около 4 900 инфицированных – такова официальная статистика. Сколько было и остаётся незарегистрированных случаев COVID-19 на Среднем Урале, в том числе коронавирусных пневмоний, не включённых в общую статистику заболевших – неизвестно. О том, почему происходят такие пробелы в статистике заболевших, в интервью «Облгазете» рассказал ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностикиАлександр СОЛОВЬЁВ.

– Как получается, что у человека есть все симптомы коронавируса, но тесты показывают отрицательный результат? Однако после выздоровления оказывается, что у него есть антитела к COVID-19. Значит, это был неподтверждённый коронавирус?

– Несомненно, и похожих случаев много. Всё зависит от того, когда человек сдавал тест на коронавирус. Метод исследования полимеразной цепной реакции (ПЦР) эффективен, но не всегда показателен и достоверен. Человек инфицировался коронавирусом, однако никаких симптомов у него пока нет, и вирус ещё нельзя определить – в медицине это называется скрытый или инкубационный период. В конце этого периода симптомов заболевания по-прежнему нет, но тест ПЦР уже может показать наличие инфекции в организме с вероятностью от 60 до 80 процентов. Это связано с тем, что концентрация вируса в носоглотке, откуда берётся мазок для анализа, пока не очень высока и может не достигать необходимых для обнаружения значений. После появления симптомов COVID-19 вирус живёт в организме ещё примерно десять дней, и в это время его также можно определить тестированием. А вот потом вирус спускается в лёгкие, где продолжается воспалительный процесс, и обследование методом ПЦР уже бессильно – тесты будут отрицательными. После этого выяснить, что человек болел именно коронавирусом, можно только после сдачи теста на антитела.

КОММЕНТАРИЙ Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области: – По данным медиков, диагноз «пневмония» ставится на основании осмотра врача, а также проведённого рентгенологического исследования органов грудной клетки. На компьютерной томографии видны типичные проявления вирусных пневмоний, и во время пандемии коронавируса можно предположить, что возбудителем пневмонии является COVID-19. Если у больного отрицательный тест на коронавирус, но имеются клинические, рентгенологические и эпидемиологические проявления этого заболевания, то его госпитализируют к больным с COVID-19.

– Выходит, всё усложняет проблема, что тесты на коронавирус не делаются вовремя либо не делаются вообще, если человек по показаниям для этого не подходит?

– Объём необходимых тестирований, мощность лабораторий, контроль сроков назначения и выполнения тестов – всё это влияет на статистические данные. Но есть и другие факторы: чувствительность тестов, неправильное взятие мазка для анализа. На результаты теста может повлиять даже тип тампона, которым брали мазок из носоглотки. Если он был не предназначенным для этой процедуры, то ложный результат теста на коронавирус более вероятен.

– Есть антитела класса М, которые появляются в крови ещё во время болезни COVID-19. Получается, что для уточнения диагноза можно сдать тест на антитела?

– Можно. Для повышения диагностической чувствительности используются лабораторные тесты для выявления антител. Но результаты тестирования нужно в каждом случае интерпретировать с учетом разных факторов. Вероятность обнаружение антител зависит как от клинической формы болезни, так и от времени, прошедшего от начала заболевания. Организм человека начинает вырабатывать антитела уже с 5-го – 7-го дня болезни. Но, достоверно антитела класса М обнаруживаются после 2 недель заболевания, а класса G – после трех недель. У бессимптомных пациентов и при лёгком течении заболевания антитела могут не выявляться совсем или можно не обнаружить антитела М, но выявить антитела класса G. Помимо этого, есть вероятность ложноположительного или ложноотрицательного результатов теста.

– Почему людей с симптомами COVID-19, но без лабораторного подтверждения, лечат так же, как и тех, у кого подтверждён коронавирус? При этом их не учитывают в общей статистике заболевших? Намеренно занижают цифры?

КСТАТИ В последнее время в Интернете стало появляться всё больше пугающей информации о развитии цитокинового шторма во время коронавируса: организм во время борьбы с инфекцией повреждает собственные ткани и может убить себя. По словам Александра Соловьёва, такая гиперреакция со стороны имунной системы достаточно редкая. После проведения ряда лабораторных исследований медики определяют вероятность развития цитокинового шторма у человека и, по возможности, стараются оперативно предотвращать его с помощью специальных препаратов.

– На мой взгляд, это связано с действующими в России нормативными документами, по которым диагноз «коронавирус» или «коронавирусная пневмония» может ставиться только в случае подтверждённого лабораторного исследования, то есть при наличии положительного теста. В Китае, например, после резкого роста числа пневмоний в феврале этого года приняли решение ставить диагноз «COVID-19» не только по лабораторным тестам, но и по совокупности других показателей.

В России по-другому: нет положительного теста – нет диагноза, а значит, нет учёта в статистике заболевших коронавирусом. Такие не подтвержденные лабораторно случаи заболевания учитываются в общей статистике случаев ОРВИ или внебольничных пневмоний. При этом если у человека появились симптомы коронавируса после контакта с кем-то из членов семьи или коллег, у которого точно подтвердился COVID-19, то очевидно, что это то же самое заболевание, и диагноз можно определить по клинической картине. Таким способом диагностировали бы, например, грипп во время его эпидемии, но с коронавирусом всё иначе.

Отсюда и расхождение статистики с реальным числом заболевших коронавирусом. Для полного понимания масштаба проблемы было бы полезно давать полную статистику: количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 с выделением доли бессимптомных, ОРВИ и внебольничной пневмонией.

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Опубликовано в №160 от 01.09.2020