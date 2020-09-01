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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2020, 12:30

В Свердловской области подтверждено ещё 117 случаев коронавируса

Люди в масках на веранде кафе

Общее число заразившихся в регионе составляет 25 432 человека. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 117 случаев заболевания коронавирусом подтверждено на Среднем Урале. Это а два случая меньше, чем сутками ранее.

Общее число заразившихся в регионе составляет 25 432 человека. Из них вылечились свыше 20 022 уральца.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+46), Артинского ГО, Асбеста, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Нижнего Тагила, Ревды, Качканара, Кировграда, Нижней Туры, Полевского, Пышминского ГО, Режа, Серова, Сухого Лога, а также у одного жителя другого региона РФ.

По данным регионоального оперштаба, состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 276 - как средней тяжести. Другие пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За последние 24 часа выписаны 53 свердловчанина. Задокументирована смерть четырёх пациентов. Всего скончались уже 454 человека с COVID-19.

Напомним, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу в регионе до 7 сентября. Режим самоизоляции будет действовать ещё неделю для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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