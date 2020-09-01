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1 сентября 2020, 12:37

Коронавирус выявлен у миллиона россиян

Перчатки, паспорт и памятка о коронавирусе

На данный момент лечатся почти 185 тысяч россиян. Фото: Галина Соловьёва

В России коронавирусную инфекцию подхватили уже 1 000 048 жителей в 85 регионах. Справились с болезнью 815 705 россиян.

За последние сутки в стране подтверждено 4 729 случаев в 84 регионах, в том числе 117 в Свердловской области. Выписались по выздоровлению 6 318 человек, что превышает число заразившихся COVID-19.

Добавим, что стало известно о 123 скончавшихся, в том числе четырёх - на Среднем Урале. Всего умерло уже 17 299 жителей России с подтверждённым диагнозом.

Напомним, что накануне стало известно о 4 993 заболевших.

Фото: данные за сутки на 1 сентября
Фото: данные за сутки на 1 сентября

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Областная газета Свердловской области

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Коронавирус выявлен у миллиона россиян