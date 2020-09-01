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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2020, 13:22

Хакеры зашифровали персональные данные 400 пациентов Свердловского онкодиспансера

Хакер

Взломщики с помощью вируса-шифровальщика закодировали персональные данные порядка 400 пациентов. Фото: Павел Ворожцов.

В патологоанатомическом отделении Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) во время установки новой информационной системы произошла хакерская атака. Взломщики с помощью вируса-шифровальщика закодировали персональные данные порядка 400 пациентов.

По информации, опубликованной на официальной странице СООД в Facebook, отдел автоматизированных систем управления медучреждения приступил к восстановлению данных спустя 10 минут после атаки. Отмечается, что наибольшая часть исследований пациентов уже расшифрована, а работоспособность информационной системы восстановлена в полном объёме.

Как заявили в СООД, все результаты анализов пациентов дублируются на бумажных носителях, что упрощает процесс восстановления - ни одно исследование не было утеряно. Сотрудники медучреждения поблагодарили за слаженную работу специалистов патологоанатомического отдела и отдела автоматизированных информационных систем.

Областная газета Свердловской области

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