В екатеринбургском метро начал курсировать донорский вагон

За месяц, во время которого вагон будет курсировать по метрополитену, его смогут увидеть свыше 300 тыс. пассажиров. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В честь 90-летия со дня образования Свердловской областной станции переливания крови в екатеринбургском метро вышел рейс с донорским вагоном. Он будет курсировать на протяжении всего сентября.

Донорский вагон стилизован под мобильную станцию переливания крови, а внутри пассажиров ждёт интересная информация о донорстве на Среднем Урале: кто может пожертвовать кровь, как подготовиться к процедуре её сдачи, как вступить в ряды донорского движения, не сдавая кровь, и почему важно придерживаться здорового рациона. За месяц, во время которого вагон будет курсировать по метрополитену, его смогут увидеть свыше 300 тыс. пассажиров.

"У людей, побывавших в тематическом вагоне, не должно остаться вопросов, что такое донорство крови. Вся информация изложена в доступной и наглядной форме. На сегодняшний день не существует заменителей человеческой крови. Вот уже 90 лет мы помогаем спасать жизни и лечить людей", - подчеркнул главврач областной станции переливания крови Александр Орлов.

Отмечается, что учреждение было образовано в сентябре 1930 года как филиал центрального института переливания крови.

По информации департамента информполитики Свердловской области, 1 октября в метрополитене Екатеринбурга появится новая экспозиция, посвящённая региональной Службе крови. Так, на станции "Площадь 1905 года" откроется выставка о донорстве в годы Великой Отечественной войны.

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