18 свердловчанам грозит штраф за непредоставление данных о COVID-статусе. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области на 18 человек составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Прибыв из-за границы, они не предоставили информацию о своём COVID-статусе.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, прибывшим из-за рубежа россиянам необходимо в течении трёх дней со дня прибытия пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. При этом результаты нужно разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Отмечается, что с 1 августа пределы страны покидали 2 950 свердловчан. По данным на конец месяца, 31 августа, своевременно и в полном объёме информацию предоставили 2 739 человек. Выявлено 11 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Ещё 211 граждан нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления данных. На 18 из них были составлены протоколы, материалы переданы в суд. Виновным грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Уточняется, что в отношении оставшихся 193 свердловчан проводятся мероприятия по розыску для привлечения к ответственности.

Напомним, Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств с 1 августа. Первыми для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростова-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск. В первую очередь открылось сообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. 4 августа россиянам открыла границу Черногория.

С 10 августа в стране возобновилось авиасообщение с курортами Турции. Самолёты полетели в Анталью, Бодрум и Даламан. Позже россиянам разрешили въезд в Швейцарию. Ранее также стало известно о том, что Россия и Белоруссия договорились о начале поэтапного возобновления транспортного сообщения. Также запрет на авиационное сообщение с Россией сняла Польша.

Кроме того, Греция откроет границы для российских граждан с 7 сентября. Пока въезд будет разрешён для 500 человек в неделю и только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Подробнее об этом читайте здесь.