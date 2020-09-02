За сутки ещё у 115 свердловчан подтвердили коронавирус

С начала пандемии коронавирус диагностирован 25 547​​​​​​​ жителей региона. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердили 115 случаев COVID-19. С начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 547 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки коронавиурс подтверждён у 49 жителей Екатеринбурга.

Также заболевшие выявлены среди жителей Асбеста, Белоярского, Берёзовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Серова, Шалинского городского округа.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 75 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 подключены к аппаратам ИВЛ. 261 госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписались 50 человек. С начала пандемии с болезнью справились 20 072 жителя региона.

Скончались ещё шестеро свердловчан с COVID-19. Всего болезнь унесла жизни 460 жителей региона

Напомним, накануне сообщалось о 117 подтверждённых диагнозах. В минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу в регионе до 7 сентября. Режим самоизоляции будет действовать ещё неделю для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.