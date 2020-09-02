В России подтвердили 4 952 случая COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 4 952 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 1 005 000.
По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах. Больше всего заразившихся за сутки в Москве (625) и Санкт-Петербурге (189). В Свердловской области выявлено 115 случаев заражения. Это седьмой показатель по стране.
За последние сутки из российских больниц выписались 5 464 пациента, победивших болезнь. Число выписанных превышает количество заболевших за сутки. Общее число выздоровевших россиян увеличилось до 821 169 человек.
За последние 24 часа в России зафиксировано 115 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За весь период болезнь унесла жизни 17 414 россиян.
Напомним, накануне сообщалось о 4 729 случаях заражения.
Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 37,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки таких тестов сделано 275 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 210 716 человек.
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