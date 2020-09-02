Скончались ещё шестеро свердловчан с COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале возросло до 460 человек.
Данные о шести летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.
«Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 460», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Всего в России за сутки скончались 115 носителей инфекции.
Напомним, что первым умершим от коронавируса в регионе стал 54-летний житель Красноуфимска, который долгое время переносил болезнь на ногах. О новых летальных исходах в Свердловской области сообщается практически ежедневно. Накануне стало известно четверых скончавшихся пациентах. Днём ранее болезнь унесла жизни двоих свердловчан.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале