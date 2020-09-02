Скончались ещё шестеро свердловчан с COVID-19

Общее число жертв заболевания на Среднем Урале возросло до 460 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано шесть смертей пациентов с диагнозом COVID-19. Общее число жертв заболевания на Среднем Урале возросло до 460 человек.

Данные о шести летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 6 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 460», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего в России за сутки скончались 115 носителей инфекции.

Напомним, что первым умершим от коронавируса в регионе стал 54-летний житель Красноуфимска, который долгое время переносил болезнь на ногах. О новых летальных исходах в Свердловской области сообщается практически ежедневно. Накануне стало известно четверых скончавшихся пациентах. Днём ранее болезнь унесла жизни двоих свердловчан.