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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 сентября 2020, 15:32

Стал известен список больниц Екатеринбурга, переходящих в собственность области

ГКБ №40 Екатеринбурга

Все мероприятия по интеграции систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области должны завершиться до 24 декабря 2020 года. Фото: Галина Соловьёва

С 1 января 2021 года в государственную собственность Свердловской области перейдёт ряд екатеринбургских больниц. В утверждённом областным правительством перечне значатся 25 учреждений.

Среди них - ГКБ №40, ЦГБ №2 им. Миславского, пять детских больниц, три стоматологии, санаторий "Изоплит", МАО "Городской центр медицинской профилактики" и ведомственный архив управления здравоохранения Екатеринбурга.

Фото: распоряжение правительства Свердловской области
Фото: распоряжение правительства Свердловской области

Распоряжением правительства Свердовской области утверждён также план мероприятий по прекращению осуществления органами местного самоуправления Екатеринбурга переданных им государственных полномочий по организации оказания медпомощи и передаче в государственную собственность региона медорганизаций муниципальной системы здравоохранения. Все мероприятия должны завершиться до 24 декабря 2020 года.

Ранее депутаты Заксобрания приняли областной закон, позволяющий осуществить интеграцию систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области. Затем его подписал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

Публикуем полный текст документа, размещённого на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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