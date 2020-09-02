В Нижнем Тагиле 130 детей отправились на карантин после отдыха в лагере

Среди детей подтверждённых случаев коронавируса не выявлено. Фото: Алексей Кунилов

130 юных тагильчан, отдохнувших в детском лагере "Звёздный", попали на карантин. На четвёртые сутки по окончании смены у одной из сотрудниц выявили коронавирус.

В результате школьники начали учебный процесс дистанционно для предупреждения распространения COVID-19.

"У детей взяты анализы на наличие инфекции. На сегодняшний день среди них не зафиксировано подтверждённых случаев заболевания", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Добавим, что в лагерях этим летом отдохнули всего около 23 тысяч свердловчан. В течение каникул лишь 76 из 1 140 детских учреждений смогли принять школьников. Напомним, что в июле из "Зарницы" в Берёзовском вывезли детей, контактировавших с заболевшим сотрудником.