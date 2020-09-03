Роспотребнадзор обновил карту распространения COVID-19 на Среднем Урале

Больше всего заболевших в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, меньше — в Пелыме и Гарях. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области представило обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по региону. Больше всего заболевших в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, меньше — в Пелыме и Гарях.

Согласно опубликованным данным, в Екатеринбурге подтверждено 15 649 случаев заражения, в Нижнем Тагиле — 1544. Далее следуют Первоуральск (683), Верхняя Пышма (626), Берёзовский (462) и Ревда (451). Больше 300 заболевших в Каменске-Уральском и Каменском районе (385) и Серове (318). Вплотную к этой отметке приблизился Реж — 297 подтверждённый диагноз. Все эти муниципалитеты отмечены на карте красным или тёмно оранжевым цветом.

Внизу таблицы остаются отдалённые населённые пункты, в которых фиксируются единичные случаи заболевания. Так, один человек заразился коронавирусом в Пелыме, двое в Гарях, шестеро — в пгт Малышева. На карте распространения коронавируса по территории региона по-прежнему остаётся одно бело пятно — ни одного случая заболевания не выявлено в окрестностях Таборов.

Напомним, за прошлые сутки в регионе подтвердили 115 случаев COVID-19. В том числе, 49 человека заразились в Екатеринбурге. С начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 547 свердловчан.