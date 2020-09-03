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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2020, 12:30

В Свердловской области за сутки зафиксирован 121 случай коронавируса

Екатеринбург

В Свердловской области за сутки зафиксирован 121 случай коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 121 случай новой коронавирусной инфекции был выявлен в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 25 668.

По данным регионального оперштаба, диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+58), Асбеста, Берёзовского, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского и других свердловских муниципалитетов.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 317 – средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа из больниц было выписано 57 человека. Общее число выздоровевших достигло 20 129. Также за сутки зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19, всего – 466.

Напомним, сутками ранее стало известно о том, что вирус подхватили ещё 115 свердловчан.

Добавим, как стало известно ранее, в четырёх школах Екатеринбурга выявлены случаи подозрений на инфекцию. Учебные заведения №148 и 179 переведены на дистанционный режим работы. В школах №16 и 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов.

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