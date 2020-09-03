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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2020, 12:49

Вторые сутки подряд на Среднем Урале выявляют шесть смертей пациентов с COVID-19

коронавирус

Вторые сутки подряд на Среднем Урале выявляют шесть смертей пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области вторые сутки подряд регистрируют шесть смертей пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса возросло до 466.

Соответствующие данные подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Свердловская область делит третье место по числу погибших за сутки с Московской областью, Красноярским краем и Республикой Саха (Якутия).

На первом месте Санкт-Петербург, где зафиксировано 22 умерших, на втором – Москва с 13 случаями.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России за сутки зафиксировано 114 летальных случаев, всего – 17 528.

Напомним, первым умершим от коронавируса в регионе стал 54-летний житель Красноуфимска (17 апреля). О новых летальных исходах в Свердловской области сообщается практически ежедневно. Накануне стало известно шестерых скончавшихся пациентах.

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Областная газета Свердловской области

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Вторые сутки подряд на Среднем Урале выявляют шесть смертей пациентов с COVID-19