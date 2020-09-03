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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2020, 12:40

За сутки 4 995 россиян подхватили COVID-19

коронавирус

За сутки 4 995 россиян подхватили COVID-19. Фото: Галина Соловьева.

За сутки в России выявлено 4 995 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 1 009 995.

По данным федерального оперштаба, на первом месте по количеству подтверждённых за последние сутки диагнозов находится Москва (688). На седьмой строчке оказался Средний Урал, где за последние 24 часа зафиксирован 121 случай коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России из больниц было выписано 5 766 человек. Общее число выздоровевших пациентов с начала пандемии увеличилось до 826 935 россиян.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также зафиксировано ещё 114 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 17 528 человек.

Добавим, в предыдущие сутки на территории страны  было выявлено 4 952 заболевших.

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Областная газета Свердловской области

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