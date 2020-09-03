С 3 сентября больницы Екатеринбурга возобновили плановый приём

Ранее пациентов принимали в основном кабинеты неотложной помощи. Фото: Галина Соловьёва

В администрации столицы Урала заявили, что с 3 сентября все поликлиники возобновили плановую медпомощь после перерыва из-за пандемии коронавируса. Пациенты могут записаться по телефону регистратуры и через сайт.

Врачи принимают горожан только в масках и бахилах. Всем рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, между приёмами проводится санобработка помещений.

"Мы понимаем, как важно в непростых эпидемиологических условиях оказывать необходимую медицинскую помощь горожанам. С учётом всех методических рекомендаций от Роспотребнадзора РФ в поликлиниках открывается вся профильная помощь", – сообщил начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

Напомним, что записаться к терапевту и узким специалистам можно также по телефону единой городской регистратуры - 204-76-76.

Ранее пациентов принимали в основном кабинеты неотложной помощи. "Облгазета" рассказывала о возвращении к плановому приёму НИИ ОММ, 354-ого окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ №1, Областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ №3, Областной наркологической больницы, нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, ЦГКБ №6, Центральной горбольницы №2 имени Миславского, Свердловской областной психиатрической больницы, Детской городской больницы №8 и части коек ДГКБ №11.

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