Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 сентября 2020, 18:50

Роддом в екатеринбургской ГКБ №40 временно перестал принимать пациенток

Роддом

У одного из сотрудников подозревается коронавирус. Фото: Алексей Кунилов.

Приём пациенток в роддом Городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге временно ограничен. Также сообщается, что у одного из сотрудников подозревается коронавирус.

Информацию о вероятном заражении одного из сотрудников роддома подтвердили "Областной газете" в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Свердловской области. При этом отмечается, что ограничение на приём пациенток не связано с этим обстоятельством.

"Роддом закрыт на плановую профилактику, которую предполагалось ранее провести в сентябре. С 18:00 2 сентября роддом временно не принимает пациенток", - сообщили в оперштабе.

Отметим, что в конце августа в связи с плановым закрытием медучреждения приостановлен приём беременных, рожениц и родильниц в акушерском стационаре №1 МБУ "Екатеринбургский клинический перинатальный центр".

Также напомним, что в начале июня из-за пандемии COVID-19 временно закрывались четыре отделения ГКБ №40.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.09.2020, 20:35 / Общество
Жители Екатеринбурга простились с уральским писателем Владиславом Крапивиным
03.09.2020, 19:58 / Общество
В Карпинске утвердили границы старинноо собора
03.09.2020, 19:12 / Общество
В Екатеринбурге состоялось открытие мемориала солдатам разных поколений: показываем, как это было
03.09.2020, 18:50 / Общество
Роддом в екатеринбургской ГКБ №40 временно перестал принимать пациенток
03.09.2020, 17:54 / Общество
В Екатеринбурге почтили память жертв терактов