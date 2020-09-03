Роддом в екатеринбургской ГКБ №40 временно перестал принимать пациенток

У одного из сотрудников подозревается коронавирус. Фото: Алексей Кунилов.

Приём пациенток в роддом Городской клинической больницы (ГКБ) №40 в Екатеринбурге временно ограничен. Также сообщается, что у одного из сотрудников подозревается коронавирус.

Информацию о вероятном заражении одного из сотрудников роддома подтвердили "Областной газете" в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Свердловской области. При этом отмечается, что ограничение на приём пациенток не связано с этим обстоятельством.

"Роддом закрыт на плановую профилактику, которую предполагалось ранее провести в сентябре. С 18:00 2 сентября роддом временно не принимает пациенток", - сообщили в оперштабе.

Отметим, что в конце августа в связи с плановым закрытием медучреждения приостановлен приём беременных, рожениц и родильниц в акушерском стационаре №1 МБУ "Екатеринбургский клинический перинатальный центр".

Также напомним, что в начале июня из-за пандемии COVID-19 временно закрывались четыре отделения ГКБ №40.