Коронавирус подхватили ещё 123 свердловчанина

В Свердловской области подтверждено ещё 123 случая заражения COVID-19. Это на два случая больше, чем сутками ранее.
Общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек. Таким образом, сейчас на лечении находятся более 5 тысяч уральцев. Состояние 80 из них оценивается врачами как тяжёлое, 340 - как средней тяжести. Остальные рпциенты чувствуют себя удовлетворительно.
За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+57), Арамильского ГО, Артёмовского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского ГО, Кушвы, Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска и Серова.
Стало известно о четырёх летальных исходах пациентов с коронавирусом. Всего скончались уже 470 свердловчан с подтверждённым диагнозом.
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