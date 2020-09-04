Коронавирус подхватили ещё 123 свердловчанина

Общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области подтверждено ещё 123 случая заражения COVID-19. Это на два случая больше, чем сутками ранее.

Общее число заразившихся в регионе составляет 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек. Таким образом, сейчас на лечении находятся более 5 тысяч уральцев. Состояние 80 из них оценивается врачами как тяжёлое, 340 - как средней тяжести. Остальные рпциенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+57), Арамильского ГО, Артёмовского, Белоярского, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского ГО, Кушвы, Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска и Серова.

Стало известно о четырёх летальных исходах пациентов с коронавирусом. Всего скончались уже 470 свердловчан с подтверждённым диагнозом.

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