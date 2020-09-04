Впервые с середины августа в России выявлено более 5 тысяч заболевших COVID-19

15 августа было выявлено 5 061 случай. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в стране выявили 5 110 заразившихся коронавирусом. Общее число инфицированных россиян с начала пандемии составило 1 015 105.

Из них полностью излечились и выписались из больниц 832 747 жителей России, в том числе 5 812 за последние сутки. Отметим, что число выздоровевших превышает число заболевших.

Фото: данные на 4 сентября

Больше всего инфицированных за последние 24 часа выявлено в Москве (692). Свердловская область со 123 случаями оказалась на седьмом месте.

Фото: данные на 4 сентября

Добавим, что стало известно ещё о 121 скончавшемся пациенте. Всего в России умерли 17 649 человек с подтверждённым диагнозом, в том числе 470 - на Среднем Урале.

Напомним, что накануне сообщалось о 4 995 новых случаях коронавируса в стране. 15 августа было выявлено 5 061 случай.