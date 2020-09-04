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4 сентября 2020, 13:08

Борющихся с коронавирусом ждут новые выплаты

Девушка и мужчина в масках

На поддержку борющихся с COVID-19 из резервного фонда Правительства России выделят 5 миллиардов рублей. Фото: Галина Соловьёва

Россияне, задействованные в борьбе с коронавирусом, начнут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда. Постановление о новых мерах поддержки подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идёт о сотрудниках организаций, подведомтсвенных Минздраву РФ, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Они могут начать получать выплаты в размере от 20% до 100% от среднемесячного дохода. Величина будет зависеть от должности специалиста.

"Военнослужащие и ряд других специалистов наравне с врачами обычных больниц и поликлиник задействованы в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них напрямую имеют дело с больными: несут повышенную нагрузку, рискуют жизнью и здоровьем", - говорится в пояснительной записке к документу.

На поддержку борющихся с COVID-19 из резервного фонда Правительства России выделят 5 миллиардов рублей.

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Публикуем текст распоряжения кабмина о выделении денежных средств:

Фото: документ
Фото: документ

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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