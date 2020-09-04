Иммунитет к COVID-19 выявлен у 12% исследованных свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области проверили на наличие иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Участниками исследования стали 3 149 волонтёров, в том числе 1 032 мужчины и 2 117 женщин.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, участники были разделены на семь возрастных групп: 0-17, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет и лица от 70 лет. Проведённый анализ показал, что иммунитет к COVID-19 имеется у 12,4% волонтёров.

Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин. При этом максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте 1-6 лет (23,3%), минимальный – у граждан 40-49 лет (7,9%). Среди школьников от 7 до 13 лет данный процент оказался относительного не высоким – 16,3%.

Кроме того, санврачи установили, что в группе лиц, не контактировавших с инфицированными, антитела обнаружены у 11,8%, а у контактировавших – этот показатель составил 20,8%. У переболевших COVID-19 антитела обнаружены в 73,1%, у неболевших – в 11,9% случаев.

Фото: региональное Управление Роспотребнадзора

Отмечается, что в текущем месяце на Среднем Урале стартует второй этап изучения иммунитета.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области подтверждено 123 случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся достигло 25 791. Выписано по выздоровлению 20 189 человек.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", Роспотребнадзора контролирует ситуацию с заносом COVID-19 в учебные заведения. По данным на 3 сентября, в школах №№16, 120, 148, 179 Екатеринбурга были выявлены случаи подозрения на инфекцию.

Учебные заведения №148 и 179 переведены на дистанционный режим работы. В школах №16 и 120 введены ограничительные мероприятия в отношении отдельных классов. Подробнее об этом читайте здесь.

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