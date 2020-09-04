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Общество / Здравоохранение и здоровье
4 сентября 2020, 12:53

В общежитии УрФУ на Комсомольской выявлен коронавирус

УрФУ

В вузе заявили, что студент госпитализирован в городской обсерватор. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге выявлен заражённый COVID-19 среди студентов. Санобработка проведена в одном из общежитий УрФУ.

Речь идёт о корпусе №8 на ул. Комсмольская. В вузе заявили, что студент госпитализирован в городской обсерватор.

"На момент получения результатов теста он только заселился в блок, находился там один. Дальнейшие действия строго регламентированы распоряжениями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале УрФУ.

В мае коронавирус был выявлен в общежитии УрФУ на Малышева. 35 студентов отправляли на изоляцию.

Добавим, что за последние сутки стало известно о 123 заразившихся COVID-19 свердловчанах. 57 из них - екатеринбуржцы.

Ранее "Облгазета" рассказывала о закрытии двух школ в столице Урала и двух классов в двух образовательных учреждениях из-за подозрений на коронавирус у сотрудников.

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