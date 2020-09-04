Министр обороны РФ привился от COVID-19

Также министр обороны РФ рассказал, кто в армии получит препарат в первую очередь. Фото: пресс-служба Кремля.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что поставил вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Также он рассказал, кто в армии получит препарат в первую очередь.

"Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Глава военного ведомства также уточнил, что первыми вакцину от COVID-19 в российской армии смогут поставить командиры и военные медики.

Напомним, 2 сентября стало известно, что министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров первым из российских министров прошёл вакцинацию от коронавируса.

11 августа Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 под названием "Спутник V" и заявил, что препарат протестировала одна из его дочерей. В конце того же месяца российский лидер рассказал о состоянии дочери после двух прививок от коронавируса. Глава государства тогда уточнил, что в первые два дня после первой вакцины у его дочери было замечено повышение температуры.