В Свердловской области подтвердили 119 новых случаев заражения COVID-19

Общее число заражённых COVID-19 в Свердловской области достигло 25 910 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 119 жителей Среднего Урала. Общее число заражённых COVID-19 в Свердловской области достигло 25 910 человек.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом на территории региона, за минувшие сутки наличие инфекции подтвердили у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Артинского городского округа, Асбеста, Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Новоуральска, Богдановича, Верхней Пышмы, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Ирбита, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Серова.

Также из больниц по выздоровлению было выписано ещё 55 человек, а общее число свердловчан, справившихся с инфекцией, составляет 20 244 человека. На лечении находится более 5 тыс. пациентов , 89 из которых пребывают в тяжёлом состоянии, а ещё 349 - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, сообщается о смерти пяти пациентов с COVID-19. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 475 жителей Среднего Урала.

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