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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 сентября 2020, 12:52

В России второй день подряд выявляется более 5 тысяч заражённых COVID-19

Девушка в маске

Общее число заражённых корорнавирусом россиян достигло 1 020 310 человек в 85 субъектах РФ. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 5 205 россиян. Это на 95 человек больше, чем днём ранее.

Согласно последним данным, общее число заражённых корорнавирусом россиян достигло 1 020 310 человек в 85 субъектах РФ. Кроме того, сообщается о 110 случаях летального исхода за последние сутки. В сумме COVID-19 унёс жизни 17 759 россиян, из которых 475 - жители Среднего Урала.

Отметим также, что за последние 24 часа на Среднем Урале подтвердили 119 случаев заболевания COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом число выздоровевших всё ещё превышает количество новых заражённых - за последние 24 часа из больниц выписали 5 379 пациентов. От инфекции излечились уже 838 126 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Областная газета Свердловской области

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