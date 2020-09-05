В России второй день подряд выявляется более 5 тысяч заражённых COVID-19

Общее число заражённых корорнавирусом россиян достигло 1 020 310 человек в 85 субъектах РФ. Фото: Галина Соловьёва.

Коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 5 205 россиян. Это на 95 человек больше, чем днём ранее.

Согласно последним данным, общее число заражённых корорнавирусом россиян достигло 1 020 310 человек в 85 субъектах РФ. Кроме того, сообщается о 110 случаях летального исхода за последние сутки. В сумме COVID-19 унёс жизни 17 759 россиян, из которых 475 - жители Среднего Урала.

Отметим также, что за последние 24 часа на Среднем Урале подтвердили 119 случаев заболевания COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом число выздоровевших всё ещё превышает количество новых заражённых - за последние 24 часа из больниц выписали 5 379 пациентов. От инфекции излечились уже 838 126 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф