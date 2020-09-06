Более 600 диагнозов COVID-19 в четырёх свердловских городах: карта

Более 600 диагнозов COVID-19 в четырёх свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

Карта распространения новой коронавирусной инфекции в Свердловской области вновь обновлена. По данным на 5 сентября, более 600 случаев COVID-19 с начала пандемии было зарегистрировано в четырёх городах региона.

Как ранее сообщала "Областная газета", за всё время коронавирус был диагностирован у 25 910 свердловчан (+119 за предыдущие сутки), из которых 20 244 уже вылечились и выписались из больниц. При этом общее число жертв составило 475.

По информации Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, больше всего инфицированных ‒ 15 818 (61% от всего числа инфицированных) ‒ было зафиксировано в Екатеринбурге. Далее следуют Нижний Тагил ‒ 1 597 человек, Первоуральск ‒ 697, Верхняя Пышма ‒ 631.

Менее 600, но более 300 ‒ жители Берёзовского (463) и Ревды (459), Каменск-Уральский и Каменский район (392), Серова (325). На карте перечисленные муниципалитеты выделены красным или тёмно-оранжевым цветом.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Меньше всего инфицированных в Пелыме. Там всего один пациент с COVID-19. Однако не стоит забывать и о населённом пункте, где нет заболевших ‒ Таборы. Данная территория отмечена на карте белым цветом.