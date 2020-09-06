Число больных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 26 тысяч

Число больных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 26 тысяч. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 128 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 26 038.

По данным регионального оперштаба, за последние 24 часа инфекцию подхватили жители Екатеринбурга (+74), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды и других свердловских муниципалитетов.

Из больниц были выписаны ещё 59. Общее число выздоровевших составляет 20 303. На лечении остаются более 5 735 пациентов, 91 из которых пребывают в тяжёлом состоянии, а ещё 343 ‒ в состоянии средней тяжести.

Также за сутки жертвами COVID-19 стали два человека. За всё время пандемии коронавирус унёс жизни 477 жителей Среднего Урала.

Напомним, 5 сентября сообщало о 119 заболевших, 55 выздоровевших и пяти погибших.

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