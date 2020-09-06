На Среднем Урале ещё два человека стали жертвами COVID-19

На Среднем Урале ещё два человека стали жертвами COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировано ещё два летальных случая пациентов с COVID-19. Общее число жертв заболевания возросло до 477.

Данные о шести летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией.

"Зарегистрировано 2 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 477", – говорится в сообщении.

Свердловская область оказалась на 5-м месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Тверская, Тульская, Нижегородская, Калужская и Новосибирская области, а также Краснодарский и Красноярский края.

На первом месте Москва, где зафиксировано 13 умерших, на втором – Санкт-Петербург с десятью случаями, а на третьем – Алтайский край и Омская область с четырьмя.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Напомним, что ещё в пятницу сообщалось о 470 погибших с COVID-19 в Свердловской области. Затем каждый день регистрировали от двух до шесть летальных исходов. Таким образом, за рабочую неделю общее число умерших увеличилось почти на 30 человек.

Добавим, за последние 24 часа на Среднем Урале инфекцию подхватили 128 свердловчан. В России коронавирусом заболели ещё 5 195 человек, всего ‒ 1 025 505. Также за сутки в стране зафиксирован 61 летальный случай, всего скончались 17 820 пациентов с COVID-19.