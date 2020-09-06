Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 сентября 2020, 12:46

За сутки коронавирусом в России заразились 5 195 человек

статистика заболевших

За сутки коронавирусом в России заразились 5 195 человек. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ещё 5 195 заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в 84 регионах России. Общее число диагнозов COVID-19 на территории страны с начала пандемии достигло 1 025 505.

По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве (620). Свердловская область со 128 случаями оказалась на шестом месте.

За последние 24 часа из больниц было выписано 2 823 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 840 949 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 820 человек.

Добавим, в стране третий день подряд выявляется более 5 тысяч заражённых COVID-19. Так, накануне сообщало о 5 205 инфецированный, а в пятницу о 5 110.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.09.2020, 13:01 / Общество
На Среднем Урале ещё два человека стали жертвами COVID-19
06.09.2020, 12:46 / Общество
За сутки коронавирусом в России заразились 5 195 человек
06.09.2020, 12:33 / Общество
Число больных коронавирусом в Свердловской области перевалило за 26 тысяч
06.09.2020, 11:47 / Общество
В Екатеринбурге сократят число остановок на автобусном маршруте №61
06.09.2020, 10:55 / Общество
Глава Свердловской области поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником