За сутки коронавирусом в России заразились 5 195 человек

За сутки коронавирусом в России заразились 5 195 человек. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ещё 5 195 заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в 84 регионах России. Общее число диагнозов COVID-19 на территории страны с начала пандемии достигло 1 025 505.

По данным федерального оперштаба, больше всего инфицированных за последние сутки выявлено в Москве (620). Свердловская область со 128 случаями оказалась на шестом месте.

За последние 24 часа из больниц было выписано 2 823 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 840 949 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксирован 61 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 820 человек.

Добавим, в стране третий день подряд выявляется более 5 тысяч заражённых COVID-19. Так, накануне сообщало о 5 205 инфецированный, а в пятницу о 5 110.