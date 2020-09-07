Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 сентября 2020, 12:39

Ещё 5 185 россиян заболели коронавирусом

тепловизор

В России зарегистрировали ещё 5 185 заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 185 заболевших коронавирусом. Более 5 тысяч новых случаев заражения в стране выявляют уже четвёртый день подряд.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, сегодня заболевшие выявлены в 84 субъектах РФ. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (690 человек). Свердловская область с 125 инфицированными находится на шестом месте среди регионов страны.

Фото: стопкоронавирус.рф

Общее число россиян, подхвативших инфекцию с начала пандемии, достигло 1 030 690. Из них уже выздоровели 843 277 граждан, в том числе 2 828 - за последние 24 часа. 17 871 человек скончался (51 - за прошедшие сутки).

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, вчера стало известно о 5 195 инфицированных россиянах, 5 сентября - о 5 205, 4 сентября - о 5 110. До этого начиная с середины августа ежедневно выявлялось менее 5 тысяч новых заражённых. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2020, 15:16 / Общество
В Свердловской области утвердили план капремонта домов на 2021 — 2023 годы
07.09.2020, 14:56 / Общество
Прививку от гриппа поставили более 125 тысяч жителей Екатеринбурга
07.09.2020, 14:38 / Общество
Из Екатеринбурга запускают новые рейсы в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград
07.09.2020, 13:41 / Общество
Жители Свердловской области задолжали 440 миллионов за капремонт
07.09.2020, 13:17 / Общество
На Среднем Урале заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа