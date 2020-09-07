Ещё 5 185 россиян заболели коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 5 185 заболевших коронавирусом. Более 5 тысяч новых случаев заражения в стране выявляют уже четвёртый день подряд.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, сегодня заболевшие выявлены в 84 субъектах РФ. Больше всего новых пациентов обнаружено в Москве (690 человек). Свердловская область с 125 инфицированными находится на шестом месте среди регионов страны.
Общее число россиян, подхвативших инфекцию с начала пандемии, достигло 1 030 690. Из них уже выздоровели 843 277 граждан, в том числе 2 828 - за последние 24 часа. 17 871 человек скончался (51 - за прошедшие сутки).
Напомним, вчера стало известно о 5 195 инфицированных россиянах, 5 сентября - о 5 205, 4 сентября - о 5 110. До этого начиная с середины августа ежедневно выявлялось менее 5 тысяч новых заражённых.
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Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией