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7 сентября 2020, 12:52

На Среднем Урале подтвердили два новых случая смерти от коронавируса

машина скорой помощи

На Среднем Урале зарегистрировали ещё две смерти пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале зарегистрировали ещё две смерти пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Общее число жертв этого заболевания в регионе увеличилось до 479.

О новых летальных исходах сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением инфекции.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, сутками ранее в Свердловской области тоже было задокументировано два летальных исхода. В предыдущие дни сентября поступала информация о 4-6 скончавшихся от коронавируса.

Добавим, в России число жертв этого заболевания сегодня составило 51, за всё время пандемии - 17 871.

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