На Среднем Урале подтвердили два новых случая смерти от коронавируса

На Среднем Урале зарегистрировали ещё две смерти пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. Общее число жертв этого заболевания в регионе увеличилось до 479.
О новых летальных исходах сообщили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением инфекции.
Напомним, сутками ранее в Свердловской области тоже было задокументировано два летальных исхода. В предыдущие дни сентября поступала информация о 4-6 скончавшихся от коронавируса.
Добавим, в России число жертв этого заболевания сегодня составило 51, за всё время пандемии - 17 871.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале