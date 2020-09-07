На Среднем Урале заработала горячая линия по профилактике ОРВИ и гриппа

В Свердловской области начала работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области начала работу горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. С 7 сентября по 12 октября по вопросам о профилактике заболеваний проконсультируют специалисты региональных управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе консультации санитарные врачи расскажут желающим, где можно пройти вакцинацию и как правильно к ней подготовится, а также можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Кроме того, специалисты дадут рекомендации для родителей, как уберечь детей от простуды, и расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.

Горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа будет работать по будням с 8:30 до 17:00.

Телефоны «Горячей линии»:

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», на Среднем Урале стартовала прививочная кампания. Одним из первых прививку от гриппа в этом сезоне поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. К началу сентября от этой опасной вирусной инфекции на Среднем Урале привились уже около 2 000 человек. против гриппа.

Добавим, что в этом году в России планируют привить от гриппа не менее 65 процентов населения, а в Свердловской области – не менее 75 процентов жителей. Для этого в регион уже привезли почти 160 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и 426 тысяч доз для взрослых.

Всего в Свердловскую область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ.