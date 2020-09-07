Прививку от гриппа поставили более 125 тысяч жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге за неделю со старта прививочной кампании от гриппа привились более 125 тысяч горожан. Более 6 тысяч из них – дети.

Как рассказал начальник управления здравоохранения горадминистрации Денис Демидов в ходе сегодняшней пресс-конференции, медучреждения настроены на работу в рамках кампании, дополнительно сформированы 70 прививочных бригад. Он также уточнил, что мэрия уже закупила 340 тысяч вакцин, всего планируется приобрести 780 тысяч.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости в эпидемические подъёмы приходятся на детей младшего возраста, школьников и работающее взрослое население», – заявил Денис Демидов.

На встрече в качестве спикера также присутствовала главврач Городского центра медицинской профилактики Лилия Семёнова. Она отметила, что необходимо быть готовым к традиционному подъёму заболеваемости гриппом и ОРВИ и прививаться без видимых признаков заболевания. По её словам, "сейчас самый удачный момент, чтобы поставить вакцину".

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», в Свердловской области стартовала прививочная кампания. Одним из первых прививку от гриппа в этом сезоне поставил глава региона Евгений Куйвашев. К началу сентября от этой вирусной инфекции на Среднем Урале привились уже около 2 000 человек. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский также привился от сезонного гриппа.

Добавим, что в этом году в России планируют привить от гриппа не менее 65% населения, а в Свердловской области – не менее 75% жителей. Для этого в регион уже привезли почти 160 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и 426 тысяч доз для взрослых.

Всего в Свердловскую область должны доставить 2,61 миллиона доз для бесплатной вакцинации детей от шести месяцев, школьников, студентов, людей старше 60 лет с хроническими заболеваниями, беременных, призывников, сотрудников учреждений медицины и образования, транспортной сферы и ЖКХ.

Платная прививка обойдётся в 250-300 рублей. Её можно сделать в поликлинике по месту жительства.

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